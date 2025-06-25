Ночью над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали 18 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня... перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.

Семь дронов ВСУ ликвидировали в Ростовской области, четыре - в Крыму, по два -в Краснодарском крае, Курской области, а также над Черным морем. Кроме того, один БПЛА сбили над Брянской областью.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки дронов получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Таганроге и Азове, пишет Ura.ru. Никто из жителей не пострадал.

