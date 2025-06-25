Ночью над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО за ночь нейтрализовали 18 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 22.45 мск 24 июня до 05.40 мск 25 июня... перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - подчеркнули в ведомстве.
Семь дронов ВСУ ликвидировали в Ростовской области, четыре - в Крыму, по два -в Краснодарском крае, Курской области, а также над Черным морем. Кроме того, один БПЛА сбили над Брянской областью.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за атаки дронов получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Таганроге и Азове, пишет Ura.ru. Никто из жителей не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru