В Тверской области в ДТП с бензовозом и двумя грузовиками погибли два человека

Авария с бензовозом и двумя грузовыми автомобилями произошла на автомобильной дороге М-10 в Тверской области, есть жертвы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Автомобили столкнулись в Конаковском муниципальном округе. По предварительным данным, на 136-м километре трассы водитель бензовоза врезался в грузовик Shacman, который затем столкнулся с впереди стоящим грузовиком MAN.

В результате аварии погибли водитель и пассажир бензовоза. Травмы получили двое водителей грузовиков.

Ранее на 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовик врезался в три иномарки, стоявшие в пробке, три человека пострадали, напоминает Ura.ru.

