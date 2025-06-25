В Тверской области в ДТП с бензовозом и двумя грузовиками погибли два человека
Авария с бензовозом и двумя грузовыми автомобилями произошла на автомобильной дороге М-10 в Тверской области, есть жертвы. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Автомобили столкнулись в Конаковском муниципальном округе. По предварительным данным, на 136-м километре трассы водитель бензовоза врезался в грузовик Shacman, который затем столкнулся с впереди стоящим грузовиком MAN.
В результате аварии погибли водитель и пассажир бензовоза. Травмы получили двое водителей грузовиков.
Ранее на 45-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги грузовик врезался в три иномарки, стоявшие в пробке, три человека пострадали, напоминает Ura.ru.
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