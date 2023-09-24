ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку
24 сентября 202315:59
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Атака произошла в 13:35 по московскому времени, говорится в сообщении. Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Также пока нет информации о месте попадания ракет.
Ранее сообщалось, что при обстреле Токмака кассетными боеприпасами погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru