ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

Атака произошла в 13:35 по московскому времени, говорится в сообщении. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Также пока нет информации о месте попадания ракет.

Ранее сообщалось, что при обстреле Токмака кассетными боеприпасами погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

