ВСУ нанесли ракетный удар по Токмаку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли мощный ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Генерал ВСУ назвал Токмак минимальной целью для «успешного» наступления

Атака произошла в 13:35 по московскому времени, говорится в сообщении. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Также пока нет информации о месте попадания ракет.

Ранее сообщалось, что при обстреле Токмака кассетными боеприпасами погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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