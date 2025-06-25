В России могут снизить ставки по «Семейной ипотеке»
Необходимо снизить банковские ставки в рамках программы «Семейная ипотека» до 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова.
Таким образом, ставка может упасть в два раза. При этом депутат указал, что для многих граждан даже такие льготные условия невыполнимы. Миронов отметил, что среди россиян, которые хотели бы воспользоваться этой программой, немало тех, кто готов продать свою небольшую квартиру и с учетом ипотеки приобрести жилье большей площади.
«Некоторые граждане на это время переезжают в съемные квартиры, но это дополнительные расходы и многим они не по карману», – считает Миронов. Данную проблему предложено решить, разрешив заключать кредитный договор с первоначальным взносом 0% при условии передачи в залог банка единственного жилья.
В дальнейшем кредитное учреждение сможет продать эту квартиру, а вырученные средства направить на погашение кредита.
Ранее Хуснуллин заявил, что на семейную ипотеку в 2025 году выделят более 1 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru