Пушилин: В ДНР нужно восстановить около 16 тысяч объектов
Почти 16 тысяч объектов необходимо восстановить на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
Как отметил политик, в ДНР уже восстановили около 20 тысяч объектов, в различной степени поврежденных и разрушенных.
«Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить», - подчеркнул Пушилин.
По его словам, речь идет о разрушенном не только в результате боевых действий, но и ранее из-за бездействия властей Украины. Пушилин призвал создавать в ДНР собственные заводы по производству стройматериалов и разрабатывать карьеры, поскольку республике в ближайшие годы предстоит много строительно-восстановительных работ. Планируется, что локализацию по стройматериалам доведут до 85-90%.
Ранее Денис Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь ключевым транспортным узлом, где сконцентрируют автодороги, железнодорожный транспорт, аэропорт и морской торговый порт, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru