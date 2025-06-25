Пушилин: В ДНР нужно восстановить около 16 тысяч объектов

Почти 16 тысяч объектов необходимо восстановить на освобожденных территориях Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Как отметил политик, в ДНР уже восстановили около 20 тысяч объектов, в различной степени поврежденных и разрушенных.

«Предстоит еще не менее 16 тысяч по тем территориям, которые уже на данный момент освобождены, восстановить», - подчеркнул Пушилин.

По его словам, речь идет о разрушенном не только в результате боевых действий, но и ранее из-за бездействия властей Украины. Пушилин призвал создавать в ДНР собственные заводы по производству стройматериалов и разрабатывать карьеры, поскольку республике в ближайшие годы предстоит много строительно-восстановительных работ. Планируется, что локализацию по стройматериалам доведут до 85-90%.

Ранее Денис Пушилин заявил о планах сделать Мариуполь ключевым транспортным узлом, где сконцентрируют автодороги, железнодорожный транспорт, аэропорт и морской торговый порт, пишет Ura.ru.

