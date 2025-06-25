Блинкен считает, что Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США
Тегеран способен быстро восстановить уничтоженные бомбардировщиками США ядерные объекты, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-госсекретаря Энтони Блинкена.
Бывший глава Госдепа США указал изданию The New York Times, что сейчас Иран может продолжать заниматься разработкой вооружения на глубинках фактически недосягаемых для авиаударов.
Блинкен отметил, что эксперты сомневаются в способности американских противобункерных бомб полностью ликвидировать объекты ядерной программы.
В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru