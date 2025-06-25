Блинкен считает, что Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США

Тегеран способен быстро восстановить уничтоженные бомбардировщиками США ядерные объекты, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-госсекретаря Энтони Блинкена.

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Бывший глава Госдепа США указал изданию The New York Times, что сейчас Иран может продолжать заниматься разработкой вооружения на глубинках фактически недосягаемых для авиаударов.

Блинкен отметил, что эксперты сомневаются в способности американских противобункерных бомб полностью ликвидировать объекты ядерной программы.

В Израиле считают, что Тегеран сохранил небольшие секретные объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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