СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
Лидер КНР Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Бразилии, который запланирован на 6-7 июля. Об этом пишет South China Morning Post, ссылаясь на источники.
«Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро», - отмечает издание.
Возглавить делегацию Китая на мероприятии может премьер Госсовета страны Ли Цян.
По данным СМИ, Си Цзиньпин пропустит встречу БРИКС, поскольку менее чем за год два раза встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Официально Пекин пока не подтвердил информацию о том, что лидер КНР не посетит саммит.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет присутствовать на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, однако не уточнил, поедет ли на мероприятие российский лидер Владимир Путин, пишет Ura.ru.
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