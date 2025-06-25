ФСБ: В Москве задержали двух агентов молдавской разведки

Два агента разведки Молдавии, имевшие направленные против безопасности России задания, задержаны в Москве. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты - граждане Молдавии. Они прибыли в российскую столицу «по документам прикрытия на вымышленные установочные данные» для выполнения заданий Службы информации и безопасности республики - разведки и контрразведки - против безопасности РФ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной, иностранной организацией. Задержанные дали признательные показания. Подозреваемых заключили под стражу.

Между тем в Иране задержали трех украинских агентов, планировавших атаку на завод беспилотников, пишет 360.ru.

