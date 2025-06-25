В США при ударе молнии пострадали не менее 20 человек
25 июня 202507:57
По меньшей мере 20 человек пострадали при ударе молнии на озере в штате Южная Каролина в США. Об этом заявил глава пожарной службы округа Лексингтон Кайл Миник, передает телеканал CBS.
Предположительно, ЧП произошло во время шторма.
«По оценке экстренных служб, восемь взрослых и 12 несовершеннолетних были поражены электрическим током», - указывает CBS.
По данным канала, 12 пострадавших доставили в больницы, угрозы их жизням нет.
Ранее в Кемеровской области в селе Березово из-за удара молнии погиб 17-летний парень, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: В ДНР нужно восстановить около 16 тысяч объектов
- СМИ: Отчет Пентагона по Ирану сорвал триумф Трампа на саммите НАТО
- В США при ударе молнии пострадали не менее 20 человек
- Богомаз: Восстановление Брянской области оценивается в 40 млрд рублей
- Ночью над Россией уничтожили 18 украинских беспилотников
- СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
- В России могут снизить ставки по «Семейной ипотеке»
- Блинкен считает, что Иран способен быстро восстановить ущерб от ударов США
- Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со связками
- Орбан заявил, что страны ЕС не пойдут на конфликт с Россией из-за вступления Украины в союз
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru