В США при ударе молнии пострадали не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали при ударе молнии на озере в штате Южная Каролина в США. Об этом заявил глава пожарной службы округа Лексингтон Кайл Миник, передает телеканал CBS.

Предположительно, ЧП произошло во время шторма.

«По оценке экстренных служб, восемь взрослых и 12 несовершеннолетних были поражены электрическим током», - указывает CBS.

По данным канала, 12 пострадавших доставили в больницы, угрозы их жизням нет.

Ранее в Кемеровской области в селе Березово из-за удара молнии погиб 17-летний парень, напоминает Ura.ru.

