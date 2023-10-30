В США указали на полную зависимость Украины от помощи Вашингтона

По ее словам, американские власти отправляют Украине деньги своих же налогоплательщиков. «Украина полностью опирается на США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией», – заявила законодатель.

Она отметила, что всегда голосовала против поддержки Украины, а теперь будет выступать и против финансирования Израиля, так как власти США должны решать проблемы своего населения, а не остального мира.

Ранее конгрессмены-республиканцы в палате представителей США скептически отнеслись к инициативе увязать военную помощь Украине с поддержкой Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

