В США указали на полную зависимость Украины от помощи Вашингтона
Киев полностью существует за счет Вашингтона и при этом продолжает просить деньги, сообщила в социальной сети X член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, американские власти отправляют Украине деньги своих же налогоплательщиков. «Украина полностью опирается на США и продолжает просить о еще больших деньгах из американских налогов, пока Вашингтон сражается в прокси-войне с Россией», – заявила законодатель.
Она отметила, что всегда голосовала против поддержки Украины, а теперь будет выступать и против финансирования Израиля, так как власти США должны решать проблемы своего населения, а не остального мира.
Ранее конгрессмены-республиканцы в палате представителей США скептически отнеслись к инициативе увязать военную помощь Украине с поддержкой Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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