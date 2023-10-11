NBC: В конгрессе США не поддержали объединение помощи Украине и Израилю

Многие республиканцы указали, что «если не прямо выступают против», то скептически относятся к идее, отмечает телеканал «360».

Так, конгрессмен Майкл Берджесс заявил, что США должны сначала помочь Израилю, обсуждая при этом выгоды от продолжения поддержки Киева. Республиканка Марджори Тейлор Грин призвала не связывать вопросы помощи двум государствам и не ставить Израиль и Украину в ряд, пишет «Свободная пресса».

«Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя», — указала конгрессвумен.

По данным NBC, к инициативе скептически относятся даже законодатели, выступающие за помощь Израилю и Украине. Республиканцы не хотят связывать эти вопросы и «держать одних в заложниках ради других».

