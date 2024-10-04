В США считают вовлечением в войну уничтожение Западом ракет над Украиной

Так она ответила на возможность сбивать российские ракеты с территории Польши или Румынии. «Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов», — отметила представитель Пентагона.

Ранее в НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

