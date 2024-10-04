В США считают вовлечением в войну уничтожение Западом ракет над Украиной
4 октября 202402:01
Если вооруженные силы западных стран начнут сбивать ракеты России над Украиной, то это будет означать вовлечение США в конфликт, сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх.
Так она ответила на возможность сбивать российские ракеты с территории Польши или Румынии. «Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов», — отметила представитель Пентагона.
Ранее в НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru