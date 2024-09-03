В НАТО рассказали, почему не будет сбивать ракеты РФ над Украиной

Там указали, что Альянс «не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта». Комментарий прозвучал после слов министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он заявил об обязанности стран Запада сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, поскольку падение обломков может нанести ущерб.

Заявление МИД Польши об обязанности стран, граничащих с Украиной, сбивать подлетающие российские ракеты, является «разведкой боем», заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов в разговоре с НСН.

