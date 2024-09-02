Глава МИД Польши: Варшава обязана сбивать ракеты над Украиной
Польша и другие граничащие с Украиной страны могут бивать ракеты, летящие в сторону их границ, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times (FT).
Он отметил, что Польша обязана обеспечивать безопасность своих граждан и перехватывать ракеты над Украиной, несмотря на то, что это может втянуть Североатлантический альянс в конфликт.
Сикорский заявил, что если ракеты врага приближаются к воздушному пространству страны, то нанесение по ним удара было бы законной самообороной.
Ранее он заявил, что Дворец культуры и науки в Варшаве, который был построен СССР в качестве подарка польскому народу в 1955 году, должен быть снесен, передает RT.
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