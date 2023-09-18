В США рассказали, как закончится конфликт на Украине

Мирное соглашение между Москвой и Киевом заключат на условиях, которые захочет Россия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика США Скотта Риттера.

Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если продолжит бои

По его словам, российские власти продиктуют условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Эксперт не исключил, что Украина безоговорочно капитулирует, так как украинское руководство перед заключением мира будет в таком положении, что ВСУ не сможет нанести хоть какое-нибудь поражение российским силам и захватить территории РФ.

Ранее Риттер заявил, что Россия уничтожает последние резервы ВСУ под Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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