В США рассказали, как закончится конфликт на Украине

По его словам, российские власти продиктуют условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Эксперт не исключил, что Украина безоговорочно капитулирует, так как украинское руководство перед заключением мира будет в таком положении, что ВСУ не сможет нанести хоть какое-нибудь поражение российским силам и захватить территории РФ.

Ранее Риттер заявил, что Россия уничтожает последние резервы ВСУ под Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

