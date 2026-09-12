На Украине дизель впервые в истории подорожал до 100 гривен за литр

На Украине стоимость дизельного топлива на АЗС впервые достигла отметки в 100 гривен ($2,24) за литр. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно данным источника, с утра 12 сентября автозаправки выставили новые цены на дизель и бензин. В частности, в сети SOCAR дизельное топливо стоит уже 100 гривен.

При этом на АЗС сети WOG цены пока не преодолели психологическую отметку, остановившись на цене 99,90 гривен за литр. Повышение цены на все виды топлива также зафиксировали на АЗС «Укрнафты», но там дизель пока можно купить за 95,90 гривен за литр.