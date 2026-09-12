На Украине дизель впервые в истории подорожал до 100 гривен за литр
На Украине стоимость дизельного топлива на АЗС впервые достигла отметки в 100 гривен ($2,24) за литр. Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно данным источника, с утра 12 сентября автозаправки выставили новые цены на дизель и бензин. В частности, в сети SOCAR дизельное топливо стоит уже 100 гривен.
При этом на АЗС сети WOG цены пока не преодолели психологическую отметку, остановившись на цене 99,90 гривен за литр. Повышение цены на все виды топлива также зафиксировали на АЗС «Укрнафты», но там дизель пока можно купить за 95,90 гривен за литр.
Проблемы с дизельным топливом начались на Украине еще летом. Отмечается, что дефицит привел к возникновению очередей на заправках и росту цен до 15-17% за две недели. Многие эксперты ожидали увеличения цены до 100 гривен, но тогда этого не произошло.
Ситуацию с поставками топлива осложняет простой украинских черноморских портов Большой Одессы и высокий спрос на дизель в странах ЕС. Теперь украинским трейдерам стало намного сложнее найти поставщиков, которые готовы доставлять топливо в страну.
При этом на самой Украине резко вырос спрос на дизель. Это произошло из-за переориентации экспортеров украинской агропродукции на перевозки фурами по суше через страны Евросоюза в связи с невозможностью отправлять товары через порты Большой Одессы.
Ранее власти Казахстана заявили, что поставок бензина АИ-92 в Россию не было, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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