В конгрессе США демократы раскритиковали санкционный законопроект против РФ
Старшие демократы в ключевых комитетах палаты представителей конгресса США не поддержали законопроект умершего сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) об ужесточении санкций против РФ. Об этом говорится в заявлении законодателей.
Демократы подчеркнули, что законопроект «О санкциях против России и Ирана» принесет больше вреда, чем пользы, так как документ резко расширит полномочия президента по введению таможенных пошлин, но не обяжет ввести санкции против России.
Конгрессмены Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер считают, что это приведет к росту цен для американцев и в долгосрочной перспективе подорвет поддержку Киева. Политики отметили, что будут и дальше добиваться двухпартийных переговоров для разработки документа, способного получить широкую поддержку в обеих палатах конгресса.
Ранее председатель немецкой парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) статьей конституции ФРГ, которая еще ни разу не применялась, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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