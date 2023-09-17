Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает последние резервы ВСУ под Работино
Российская армия в боях в районе села Работино в Запорожской области уничтожает последние резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, сражение под Работино стало кульминацией контрнаступления ВСУ. Киев бросил на это направление все силы, но не смог прорвать российскую линию обороны, констатировал эксперт.
Риттер полагает, что Украина рискует остаться без боеспособной армии. Контрнаступление ВСУ завершится поражением в Запорожской области, прогнозирует бывший разведчик.
Минобороны России в воскресенье сообщило об отражении атаки противника в районе Работино. По данным ведомства, ВСУ потеряли около 140 человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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