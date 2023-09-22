В США рассказали, что входит в новый пакет помощи Украине
Новый пакет военной помощи Киеву со стороны США включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками, сообщает Министерство обороны США.
Суммарная стоимость передаваемого имущества составляет 325 млн долларов. Также Киев получит артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, зенитно-ракетные комплексы, ракеты AIM-9M, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, патроны для стрелкового оружия, легкие тактические автомобили.
Новая военная помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов оценивается в 128 млн долларов, поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее пакетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru