В США рассказали, что входит в новый пакет помощи Украине

Новый пакет военной помощи Киеву со стороны США включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы противовоздушной обороны Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками, сообщает Министерство обороны США.

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Суммарная стоимость передаваемого имущества составляет 325 млн долларов. Также Киев получит артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, зенитно-ракетные комплексы, ракеты AIM-9M, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4, патроны для стрелкового оружия, легкие тактические автомобили.

Новая военная помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов оценивается в 128 млн долларов, поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее пакетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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