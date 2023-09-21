Белый дом: Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине, сообщили в Белом доме.

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Уточняется, что в новый пакет военной помощи войдут значительные средства ПВО и боеприпасы для HIMARS.

В Белом доме отметили, что танки Abrams доставят на Украину в «ближайшие дни, недели». Отмечается, что поставки идут по графику.

Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ПентагонУкраинаДжо Байден

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