Белый дом: Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине
21 сентября 202320:40
Президент США Джо Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине, сообщили в Белом доме.
Уточняется, что в новый пакет военной помощи войдут значительные средства ПВО и боеприпасы для HIMARS.
В Белом доме отметили, что танки Abrams доставят на Украину в «ближайшие дни, недели». Отмечается, что поставки идут по графику.
Ранее премьер Польши заявил о прекращении военных поставок Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru