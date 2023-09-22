В США назвали стоимость нового пакета помощи Киеву

Новая военная помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов оценивается в 128 млн долларов, поставки еще на 197 миллионов пойдут из выделенных ранее пакетов, заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

В США усомнились в необходимости дальнейшей помощи Украине

По его словам, пентагон также предоставит вооружений и оборудования на 197 млн в рамках ранее согласованных пакетов.

Ранее стало известно, что Байден объявит в четверг о новом пакете военной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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