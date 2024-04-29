Белый дом: Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи

«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.

На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий выделение Украине $61 миллиарда военной помощи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет с США переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, передает «Радиоточка НСН».

