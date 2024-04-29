Белый дом: Киев начал получать вооружения в рамках нового пакета военной помощи
Украина начала получать вооружения, о которых Соединенные Штаты объявили в рамках возобновления программы военной помощи. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий выделение Украине $61 миллиарда военной помощи.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ведет с США переговоры о военной и финансовой помощи на следующие 10 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru