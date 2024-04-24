США направят Украине пакет военной помощи на млрд долларов
Зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также БМП Bradley вошли в пакет военной помощи, который США передадут Украине. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Также Киеву направят боеприпасы для ПЗРК Stinger, снаряды для РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin.
В сообщении говорится, что в целом в пакет помощи вошли вооружения и техника на млрд долларов.
Ранее президент США Джо Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине, отметив, что поставки начнутся «в ближайшие часы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru