США направят Украине пакет военной помощи на млрд долларов

«НСН-Кривая линия» Жители Ломоносова в Петербурге жалуются на отсутствие детских врачей На прим к неврологу необходимо записываться за полгода Жители подмосковного Селятино объявили войну фурам Водители пытаются наехать на перекрывающих дорогу людей Отправить жалобу в «Кривую линию» можно через сайт NSN.FM