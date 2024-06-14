Конгрессмен заявил, что Трамп высказался против помощи Украине

Американский конгрессмен Мэтт Гетц в соцсети Х заявил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с законодателями-республиканцами высказался против помощи Украине.

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«Он сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять 60 миллиардов долларов Украине. Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру палаты представителей Майку Джонсону, — это эпично», — заявил парламентарий.

Гетц отметил, что бывший президент указал, что Украина «никогда не поможет США».

Ранее Трамп пообещал остановить конфликт вокруг Украины сразу после победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДональд Трамп

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