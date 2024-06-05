СМИ: Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам по Украине
Западным странам необходимо перестать игнорировать открытость Москвы к переговорам вокруг Украины, сообщает The American Conservative.
По данным издания, Россия неоднократно поднимала вопрос дипломатического решения конфликта. В частности речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Китай, где он заявил, что «Россия привержена решению украинского вопроса политическим путем».
После этого в ходе поездки в Белоруссию глава государства также заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров, но с учетом текущих реалий в зоне проведения спецоперации.
В статье говорится, что это могло бы принести пользу, как Украине, так и всей Европе. Отмечается, что договоренности по итогам переговоров в Турции в 2022 году были сорваны украинской стороной. Это произошло из-за вмешательства Запада, который отказался предоставить Киеву гарантии безопасности.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов заявил, что результаты пересдач ЕГЭ подготовят в течение недели
- Президент США объявил о вводе запрета на убежище для нелегалов из Мексики
- СМИ: Западу следует откликнуться на открытость России к переговорам по Украине
- СМИ: Зеленский не может договориться о мире из-за давления ультраправых националистов
- Байден допустил, что Украину могут не взять в НАТО
- ВСУ дважды атаковали грузовик с водителем в Белгородской области
- Дептранс заявил об отсутствии пострадавших после стрельбы по автобусу в Москве
- С рейса Москва — Новосибирск сняли дебошира
- Последний ельцинский губернатор уйдет из Совфеда
- Минэкономразвития прогнозирует 90 млн турпоездок по стране в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru