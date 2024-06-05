По данным издания, Россия неоднократно поднимала вопрос дипломатического решения конфликта. В частности речь идет о заявлении президента РФ Владимира Путина в ходе его визита в Китай, где он заявил, что «Россия привержена решению украинского вопроса политическим путем».

После этого в ходе поездки в Белоруссию глава государства также заявил, что Москва готова к возобновлению переговоров, но с учетом текущих реалий в зоне проведения спецоперации.

В статье говорится, что это могло бы принести пользу, как Украине, так и всей Европе. Отмечается, что договоренности по итогам переговоров в Турции в 2022 году были сорваны украинской стороной. Это произошло из-за вмешательства Запада, который отказался предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский не может начать переговоры с Москвой, так как него давят ультраправые националисты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

