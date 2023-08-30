Аксенов: на востоке Крыма сбили крылатую ракету
Силы противовоздушной обороны сбили ракету над Крымом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
Ракета уничтожена в восточной части полуострова, уточнил Аксенов. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Средства ПВО 28 августа уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он анонсировал новые атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru