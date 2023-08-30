Аксенов: на востоке Крыма сбили крылатую ракету

Силы противовоздушной обороны сбили ракету над Крымом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.

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Ракета уничтожена в восточной части полуострова, уточнил Аксенов. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Средства ПВО 28 августа уничтожили украинскую крылатую ракету над Крымом.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщил, что Киев согласовал с Западом удары по Крыму. Он анонсировал новые атаки беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
ТЕГИ:РакетаСергей АксеновКрым

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