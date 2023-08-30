Депутат Шеремет: ВСУ не смогут высадиться на территории Крыма
Попытки украинской армии высадиться на территории Крыма обречены на провал. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от региона Михаила Шеремета.
Парламентарий отметил, что ВСУ отправляют диверсантов к побережью, чтобы создать в Крыму панические настроения и сбежать.
Парламентарий подчеркнул, что любые попытки посягнуть на полуостров обернутся смертельной опасностью для украинцев, ведь российские правоохранительные органы и военные настигнут противника и на суше, и на море.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Границу Белоруссии и Латвии пересекли двое неизвестных с оружием
- Spiegel: бойцы ВСУ пожаловались на нехватку инструкций по ремонту техники
- Костин: атаки БПЛА не помешают провести выборы в Москве в спокойных условиях
- Депутат Шеремет: ВСУ не смогут высадиться на территории Крыма
- «Истерия!»: В «Ленкоме» заявили об угрозах и отмене гастролей в Израиле
- «Автодом»: цены на новые автомобили вырастут на 20% до конца года
- Родственник фигуристки Горбачевой назвал причину ее ссоры с тренером
- Мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку в Москве
- Белый дом о путче в Габоне: Обещаем поддерживать Африку в стремлении к демократии
- СМИ: Угрожавший взорвать гранату на трассе дезертир покончил с собой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru