Депутат Шеремет: ВСУ не смогут высадиться на территории Крыма

Попытки украинской армии высадиться на территории Крыма обречены на провал. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от региона Михаила Шеремета.

В Крыму заявили, что попытка захвата полуострова обернется катастрофой для Европы

Парламентарий отметил, что ВСУ отправляют диверсантов к побережью, чтобы создать в Крыму панические настроения и сбежать.

Парламентарий подчеркнул, что любые попытки посягнуть на полуостров обернутся смертельной опасностью для украинцев, ведь российские правоохранительные органы и военные настигнут противника и на суше, и на море.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
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