Депутат Шеремет: ВСУ не смогут высадиться на территории Крыма

Парламентарий отметил, что ВСУ отправляют диверсантов к побережью, чтобы создать в Крыму панические настроения и сбежать.

Парламентарий подчеркнул, что любые попытки посягнуть на полуостров обернутся смертельной опасностью для украинцев, ведь российские правоохранительные органы и военные настигнут противника и на суше, и на море.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военные не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

