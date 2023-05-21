В США предрекли включение двух украинских городов в состав России
Харьков и Одесса в ближайшем будущем войдут в состав России, сообщил в YouTube-канале бывший советник министра Обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, это произойдет после ответного удара на контрнаступление Киева. Эксперт отметил, что российские военные начнут максимально применять высокоточные дальнобойные ракеты, а также использовать превосходство в воздухе.
Экс-советник предположил, что украинские войска вряд ли смогут предпринять какие-либо ответные шаги.
Кроме того, Макгрегор допустил гибель военных США при ударе по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: состояние Цукерберга выросло на 44 млрд долларов
- В США предрекли включение двух украинских городов в состав России
- Еврокомиссия: под санкции попадут 90 компаний РФ, нарушивших ограничений
- Путин поздравил военных РФ с освобождением Артемовска
- СМИ: главком ВСУ Залужный лежит в госпитале при смерти
- СМИ: задержанный за сожжение Корана на фоне мечети в Волгограде сотрудничал с СБУ
- Руководство МУС обеспокоено объявлением Россией в розыск прокурора и судей
- Пушилин инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска
- Медведев пригласил Маска в Артемовск
- Власти опровергли информацию о взрывах в районе аэродрома Севастополя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru