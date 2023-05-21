В США предрекли включение двух украинских городов в состав России

По его словам, это произойдет после ответного удара на контрнаступление Киева. Эксперт отметил, что российские военные начнут максимально применять высокоточные дальнобойные ракеты, а также использовать превосходство в воздухе.

Экс-советник предположил, что украинские войска вряд ли смогут предпринять какие-либо ответные шаги.

Кроме того, Макгрегор допустил гибель военных США при ударе по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

