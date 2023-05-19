Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву
При ударе по американскому комплексу ПВО Patriot в Киеве могли погибнуть американские военные. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я уверен, что мы потеряли там своих военных, работающих по контракту», - сказал офицер.
Доказательств присутствия военных США в Киеве Макгрегор не привел.
Минобороны России ранее сообщило об уничтожении Patriot в Киеве. Удар нанесли гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
По данным портала Military Watch Magazine, при попытке сбить «Кинжал» Patriot потратил все 32 ракеты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
- В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
- Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией
- Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву
- Вучич: Сербия никому не позволит за неё принимать решения
- Washington Post: украинских военных обучают форсированию Днепра
- МИД РФ ввел санкции против двух американских телеведущих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru