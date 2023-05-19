Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву

«Я уверен, что мы потеряли там своих военных, работающих по контракту», - сказал офицер.

Доказательств присутствия военных США в Киеве Макгрегор не привел.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении Patriot в Киеве. Удар нанесли гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

По данным портала Military Watch Magazine, при попытке сбить «Кинжал» Patriot потратил все 32 ракеты, передает «Радиоточка НСН».

