Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву

При ударе по американскому комплексу ПВО Patriot в Киеве могли погибнуть американские военные. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Я уверен, что мы потеряли там своих военных, работающих по контракту», - сказал офицер.

Доказательств присутствия военных США в Киеве Макгрегор не привел.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении Patriot в Киеве. Удар нанесли гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

По данным портала Military Watch Magazine, при попытке сбить «Кинжал» Patriot потратил все 32 ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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