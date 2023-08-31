В США предрекли украинским пилотам гибель в первых же боях на F-16

Летчиков Украины уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.

Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте

По его словам, отправка истребителей Киеву — чисто политический шаг, который не будет иметь никакого практического эффекта. F-16 никак не повлияют на баланс сил на поле сражения, отметил эксперт.

Ранее Украина попросила у Запада 60 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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