В США предрекли украинским пилотам гибель в первых же боях на F-16
31 августа 202300:19
Летчиков Украины уничтожат сразу после того, как они вступят в бой на F-16, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.
По его словам, отправка истребителей Киеву — чисто политический шаг, который не будет иметь никакого практического эффекта. F-16 никак не повлияют на баланс сил на поле сражения, отметил эксперт.
Ранее Украина попросила у Запада 60 истребителей F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru