Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте
Истребители F-16 не смогут существенно изменить положение украинской армии на фронте, хотя и улучшат возможности Киева. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Рада».
Военный отметил, что пехота сыграет решающую роль в ведении боевых действий.
Кривонос также подчеркнул, что основная задача украинского командования — защита аэродромов, где могут дислоцироваться F-16, системами ПВО. Он добавил, что Украине больше не передадут эти самолеты в случае их потери.
Ранее обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман заявили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru