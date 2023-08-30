Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте

Военный отметил, что пехота сыграет решающую роль в ведении боевых действий.

Кривонос также подчеркнул, что основная задача украинского командования — защита аэродромов, где могут дислоцироваться F-16, системами ПВО. Он добавил, что Украине больше не передадут эти самолеты в случае их потери.

Ранее обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман заявили, что истребители F-16 станут заманчивой целью для российских крылатых ракет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

