Киев попросил у Запада 60 истребителей F-16
Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат попросил поставить Киеву 60 американских истребителей F-16. Об этом он заявил в эфире телеканала «Общественное».
По его мнению, 60 истребителей будет достаточно для выполнения задач. Самолеты необходимо сосредоточить по разным аэродромам вместе с советскими машинами, отметил Игнат.
Ранее представитель Воздушных сил ВСУ утверждал, что Киеву необходимо 200 истребителей F-16.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на прошлой неделе заявил, что Украина не располагает необходимой для F-16 инфраструктурой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru