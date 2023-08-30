Киев попросил у Запада 60 истребителей F-16

По его мнению, 60 истребителей будет достаточно для выполнения задач. Самолеты необходимо сосредоточить по разным аэродромам вместе с советскими машинами, отметил Игнат.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ утверждал, что Киеву необходимо 200 истребителей F-16.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на прошлой неделе заявил, что Украина не располагает необходимой для F-16 инфраструктурой, сообщает «Радиоточка НСН».

