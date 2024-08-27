В США подтвердили обсуждение с Киевом ударов вглубь РФ
Переговоры с украинскими властями по увеличению допустимой глубины ударов по российской территории продолжаются в закрытом формате, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, это не новое пожелание президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник также отметил, что в политике США в отношении использования американских вооружений не было сделано никаких изменений.
Он также заявил о намерении американских властей направить Киеву энергетическое оборудование, чтобы восстановить то, что было повреждено Россией.
Ранее стало известно, что Киев хочет провести «демонстрационную атаку» с использованием западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru