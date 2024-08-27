В США подтвердили обсуждение с Киевом ударов вглубь РФ

Переговоры с украинскими властями по увеличению допустимой глубины ударов по российской территории продолжаются в закрытом формате, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь России

По его словам, это не новое пожелание президента Украины Владимира Зеленского. Чиновник также отметил, что в политике США в отношении использования американских вооружений не было сделано никаких изменений.

Он также заявил о намерении американских властей направить Киеву энергетическое оборудование, чтобы восстановить то, что было повреждено Россией.

Ранее стало известно, что Киев хочет провести «демонстрационную атаку» с использованием западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАВСУУкраина

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