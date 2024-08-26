СМИ: Украина планирует «демонстрационную атаку» ракетами Storm Shadow

Киев хочет провести «демонстрационную атаку» с использованием западных дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, сообщает The Guardian.

СМИ: Британия пытается убедить союзников позволить Киеву бить Storm Shadow по РФ

На Украине считают, что так получится повлиять на начало переговоров с Россией. При этом Киев для ударов должен получить одобрение Вашингтона.

Ранее стало известно, что Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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