СМИ: Украина планирует «демонстрационную атаку» ракетами Storm Shadow

На Украине считают, что так получится повлиять на начало переговоров с Россией. При этом Киев для ударов должен получить одобрение Вашингтона.

Ранее стало известно, что Лондон не разрешал Киеву применять Storm Shadow в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

