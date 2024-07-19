США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь России

США допускают, что могут пересмотреть позицию по использованию американских вооружений для атак украинскими силам вглубь России, однако сейчас это не обсуждается. Об этом на форуме безопасности в городе Аспен в штате Колорадо заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Однако, как уточнил чиновник, позиция США о допустимости ударов по российской территории пока остается неизменной.