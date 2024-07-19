США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь России
США допускают, что могут пересмотреть позицию по использованию американских вооружений для атак украинскими силам вглубь России, однако сейчас это не обсуждается. Об этом на форуме безопасности в городе Аспен в штате Колорадо заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Однако, как уточнил чиновник, позиция США о допустимости ударов по российской территории пока остается неизменной.
5 июня президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России, организованные с участием западных стран, означают их прямое вовлечение в войну против РФ. Он также предупредил о возможном ответе со стороны России на поставки западного оружия Украине для атак на российскую территорию.
По словам Путина, такие поставки могут охватывать регионы мира, где будут проводиться атаки на важные объекты стран, поддерживающих военные действия против России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru