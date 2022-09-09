В США оценили потери Украины в десятки тысяч человек

С 24 февраля, когда началась специальная военная операция России на Украине, Киев потерял десятки тысяч человек в виде убитых и раненых, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя объединенного комитета начштабов Соединенных Штатов Марка Милли.

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«За последние полгода ВС Украины заплатили ужасную цену в десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – заявил он.

Напомним, бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации Вооружённых сил РФ Украина потеряла несколько сотен тысяч убитыми.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперация
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