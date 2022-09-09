В США оценили потери Украины в десятки тысяч человек
С 24 февраля, когда началась специальная военная операция России на Украине, Киев потерял десятки тысяч человек в виде убитых и раненых, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя объединенного комитета начштабов Соединенных Штатов Марка Милли.
«За последние полгода ВС Украины заплатили ужасную цену в десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», – заявил он.
Напомним, бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации Вооружённых сил РФ Украина потеряла несколько сотен тысяч убитыми.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Небензя заявил, что конфронтация НАТО с РФ повышает риск прямого столкновения
- СМИ: Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II
- В США оценили потери Украины в десятки тысяч человек
- Смерть Елизаветы II: в гимне Великобритании поменяют слова
- Миллс: США не применяют силу в отношении России
- СМИ: на новых британских монетах и банкнотах появится портрет Карла III
- Журнал Time опубликовал новую обложку с молодой Елизаветой II
- Путин пожелал мужества и стойкости Карлу III в связи со смертью Елизаветы II
- Банк Англии: банкноты с изображением Ее Величества останутся законным платежным средством
- США ввели санкции против иранской компании за предполагаемые связи с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru