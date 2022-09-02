Генерал ВСУ заявил о сотнях тысяч погибших украинцев
Бывший заместитель командующего ССО ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что с начала спецоперации Вооружённых сил РФ Украина потеряла несколько сотен тысяч убитыми, сообщает РИА Новости.
В эфире эфире одного из украинских новостных ресурсов он отметил, что украинский народ имеет полное право обвинить власти в бездействии, вопреки которому держатся силы ВСУ.
«Мы выстояли в феврале, марте и апреле... не потому, что власть что-то делала, а потому что народ делал, не ожидая никаких команд... И это наше право сказать власти: а почему же вы ничего не делали... сотни тысяч погибших – за что они погибли?» - спросил Кривонос.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью украинской службе Би-би-си заявил, что потери украинской армии сократились до 30-50 человек в день.
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