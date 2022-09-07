Путин: С началом спецоперации Россия укрепила свой суверенитет
Россия ничего не потеряла с начала специальной военной операции на Украине и вместе с тем укрепила суверенитет. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.
«Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение - это укрепление нашего суверенитета», — отметил глава государства.
Путин добавил, что это «неизбежный результат» происходящего, пишет Ura.ru.
Кроме того, президент указал, что в отношении к спецоперации происходит «поляризация» как в мире, так и внутри страны, однако это пойдет лишь на пользу.
«Потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития», — подчеркнул Путин.
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