Путин: С началом спецоперации Россия укрепила свой суверенитет

«Уверен, ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. Главное приобретение - это укрепление нашего суверенитета», — отметил глава государства.

Путин добавил, что это «неизбежный результат» происходящего, пишет Ura.ru.

Кроме того, президент указал, что в отношении к спецоперации происходит «поляризация» как в мире, так и внутри страны, однако это пойдет лишь на пользу.

«Потому что все ненужное, временное и то, что нам мешало идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темпы развития», — подчеркнул Путин.

