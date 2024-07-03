В США отказались обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины

Вашингтон не готов обсуждать возможное создание бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, сообщил журналистом заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО

Так он прокомментировал призывы украинских властей создать бесполетную зону над частью территории.

Ранее сообщалось, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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