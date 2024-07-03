В США отказались обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины
3 июля 202400:16
Вашингтон не готов обсуждать возможное создание бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, сообщил журналистом заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.
Так он прокомментировал призывы украинских властей создать бесполетную зону над частью территории.
Ранее сообщалось, что Киев подталкивает союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США отказались обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины
- Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в ФРГ и Францию
- Экс-главу НИИ точных приборов «Роскосмоса» приговорили к пяти годам колонии
- Следственный комитет РФ проведет проверку из-за демонтажа надгробий в Эстонии
- Суд перенес на сентябрь оглашение наказания Дональду Трампу
- Минск вернул Киеву участвовавшего в подрыве самолета А-50 украинца
- В Белом доме заявили, что Байден не страдает деменцией
- Сердючка отказалась выступать на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
- Красносельский заявил об отказе Молдавии от предложение о мире с Приднестровьем
- На Украине заявили об отсутствии инфраструктуры для F-16
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru