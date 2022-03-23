Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО
Германия выступает против введения бесполетной зоны над Украиной, так как НАТО НАТО не должна становиться стороной конфликта на территории республики. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления в Бундестаге.
«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или отправки миротворческих сил НАТО на Украину. Как бы ни было тяжело, мы не поддадимся этому», — цитирует Шольца ТАСС.
Как отметил канцлер, Германия, США и союзники в Европе едины во мнении, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта.
Шольц добавил, что до сих пор удавалось не допустить прямого конфликта НАТО и России, так и должно оставаться впредь.
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