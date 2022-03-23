Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО

Германия выступает против введения бесполетной зоны над Украиной, так как НАТО НАТО не должна становиться стороной конфликта на территории республики. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего выступления в Бундестаге.

Лавров: Отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с РФ

«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или отправки миротворческих сил НАТО на Украину. Как бы ни было тяжело, мы не поддадимся этому», — цитирует Шольца ТАСС.

Как отметил канцлер, Германия, США и союзники в Европе едины во мнении, что Североатлантический альянс не станет стороной конфликта.

Шольц добавил, что до сих пор удавалось не допустить прямого конфликта НАТО и России, так и должно оставаться впредь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаНАТОГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры