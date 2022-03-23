Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО

До шести тысяч человек задержано на акциях в Москве с начала года

Прием заявок на гранты для открытия точек быстрого питания стартовал в столице

Почетное звание для работников IT и связи учредили в Москве

Медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

Снежный покрова в Москве в начале будущей недели может вырасти до 10 см