В США обвинили Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев

Украинский лидер Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан, сообщил в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

На Украине не согласились с тем, что контрнаступление провалилось

По его словам, западные страны потребовали от президента пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите». Также эксперт указал, что решение Нидерландов передать Киеву истребители F-16 не способно переломить ход боевых действий. Риттер считает, что самолеты собьют в течение месяца.

Ранее Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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