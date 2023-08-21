В США обвинили Зеленского в смерти 400 тысяч украинцев
Украинский лидер Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан, сообщил в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, западные страны потребовали от президента пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев «в неудачном натовском гамбите». Также эксперт указал, что решение Нидерландов передать Киеву истребители F-16 не способно переломить ход боевых действий. Риттер считает, что самолеты собьют в течение месяца.
Ранее Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru