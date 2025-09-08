Россия обладает большим потенциалом для роста в модной индустрии в современном мире, заявил ТАСС российский дизайнер Игорь Гуляев. По его словам, в стране выросло талантливое поколение дизайнеров, способное конкурировать с западными брендами. Ромашкина выразила схожую точку зрения.

«То, что не всем дано выйти на мировые рынки, исключительно глобальные игры. Материал, с которым можно выходить, есть. Не скажу, что его много, но у нас 100% существуют достойные бренды, которые могут конкурировать по качеству и дизайну с зарубежными. На Западе сейчас широко представлены работы Ульяны Сергеенко, но также флагманами российской моды за рубежом могли бы быть марки Татьяны Парфеновой, Алены Ахмадулиной, Александра Арутюнова, Сергея Сысоева. У каждого из этих брендов есть своя аудитория, в творчестве дизайнеров отражена многоликая русская мода», - подчеркнула она.