Дом моды Зайцева назвал российские бренды, способные конкурировать с зарубежными
В России сегодня достаточно дизайнеров, которые в своем творчестве отражают многоликую русскую моду, заявила НСН Екатерина Ромашкина.
Не каждый модный бренд сегодня имеет доступ к глобальному мировому рынку, но многие отечественные дизайнеры могли бы конкурировать с зарубежными марками, если бы им предоставили такую возможность, заявила в беседе с НСН генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина.
Россия обладает большим потенциалом для роста в модной индустрии в современном мире, заявил ТАСС российский дизайнер Игорь Гуляев. По его словам, в стране выросло талантливое поколение дизайнеров, способное конкурировать с западными брендами. Ромашкина выразила схожую точку зрения.
«То, что не всем дано выйти на мировые рынки, исключительно глобальные игры. Материал, с которым можно выходить, есть. Не скажу, что его много, но у нас 100% существуют достойные бренды, которые могут конкурировать по качеству и дизайну с зарубежными. На Западе сейчас широко представлены работы Ульяны Сергеенко, но также флагманами российской моды за рубежом могли бы быть марки Татьяны Парфеновой, Алены Ахмадулиной, Александра Арутюнова, Сергея Сысоева. У каждого из этих брендов есть своя аудитория, в творчестве дизайнеров отражена многоликая русская мода», - подчеркнула она.
Собеседница НСН также допустила, в обозримой перспективе российским дизайнерам представится возможность показать свои работы за рубежом.
«Эта тема, связанная с модой, широко обсуждается не так давно. Судя по тому, что обсуждения набирают обороты, думаю, совсем скоро российским брендам будут предоставлены возможности для выхода на международный рынок. Импортозамещение однозначно пошло нам на пользу. Удалось показать свои таланты без давления огромных зарубежных модных корпораций. В связи с различными историческими обстоятельствами мода за рубежом начала свое развитие намного раньше, чем у нас в стране. У них индустрия уже поставлена на рельсы, мы же только смело и уверенно работаем над этим», - заявила Ромашкина.
С 28 августа по 2 сентября в столице России прошла Московская неделя моды, в рамках которой состоялось более 100 показов. Свои коллекции продемонстрировали дизайнеры из России, Китая, Бразилии, Индии, Турции, Южно-Африканской Республики и других стран, напоминает «Радиоточка НСН».
