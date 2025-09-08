Захарова назвала Украину «диктатурой» после слов экс-министра Кулебы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав ситуацию в стране «заговором в дурдоме» и примером установления диктатуры под видом демократии.

Поводом стало интервью Кулебы, в котором он заявил, что украинские власти сохраняют «советский образ мыслей», считая выезд граждан за границу проявлением нелояльности.

Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»

Захарова отметила, что слова экс-министра фактически указывают на «советизацию» Украины при президенте Владимире Зеленском, несмотря на объявленную политику декоммунизации.

По мнению дипломата, демократические реформы на Украине привели к диктаторским практикам, а сами чиновники стремятся продолжать карьеру за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:УкраинаМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры