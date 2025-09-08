Захарова отметила, что слова экс-министра фактически указывают на «советизацию» Украины при президенте Владимире Зеленском, несмотря на объявленную политику декоммунизации.

По мнению дипломата, демократические реформы на Украине привели к диктаторским практикам, а сами чиновники стремятся продолжать карьеру за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

