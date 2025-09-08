Захарова назвала Украину «диктатурой» после слов экс-министра Кулебы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвав ситуацию в стране «заговором в дурдоме» и примером установления диктатуры под видом демократии.
Поводом стало интервью Кулебы, в котором он заявил, что украинские власти сохраняют «советский образ мыслей», считая выезд граждан за границу проявлением нелояльности.
Захарова отметила, что слова экс-министра фактически указывают на «советизацию» Украины при президенте Владимире Зеленском, несмотря на объявленную политику декоммунизации.
По мнению дипломата, демократические реформы на Украине привели к диктаторским практикам, а сами чиновники стремятся продолжать карьеру за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне могут докупить пенсионные баллы для выхода на страховую пенсию
- Прогулки и массаж: Как правильно отдыхать от тренировок
- Почему реклама на радио эффективнее ТВ, «наружки» и интернета
- Путин наградил Герасимова орденом Мужества
- Союз потребителей допустил, что ценники на товарах иногда путают случайно
- Гордон назвала Лерчек жертвой обстоятельств и призвала к условному сроку
- «Мосфильм» покажет киномарафон «Золотая коллекция фестивалей»
- Захарова назвала Украину «диктатурой» после слов экс-министра Кулебы
- СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»
- Дом моды Зайцева перечислил бренды из РФ, способные конкурировать с зарубежными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru