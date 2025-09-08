СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»

Франция и Германия выступили с инициативой включить в санкционный список Евросоюза российскую нефтяную компанию «Лукойл» и ее дочернюю структуру Litasco. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, предложение внесено в рамках подготовки нового пакета ограничительных мер против России.