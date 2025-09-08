СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»
Франция и Германия выступили с инициативой включить в санкционный список Евросоюза российскую нефтяную компанию «Лукойл» и ее дочернюю структуру Litasco. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, предложение внесено в рамках подготовки нового пакета ограничительных мер против России.
«Лукойл» — крупнейшая частная нефтяная компания России, основанная в 1991 году. Она входит в число ведущих мировых производителей нефти, работает более чем в 30 странах и обеспечивает около 2% мировой добычи.
Litasco — трейдинговое подразделение «Лукойла», зарегистрированное в Швейцарии. Компания занимается продажей нефти и нефтепродуктов на международных рынках и играет ключевую роль в экспортных операциях концерна, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне могут докупить пенсионные баллы для выхода на страховую пенсию
- Прогулки и массаж: Как правильно отдыхать от тренировок
- Почему реклама на радио эффективнее ТВ, «наружки» и интернета
- Путин наградил Герасимова орденом Мужества
- Союз потребителей допустил, что ценники на товарах иногда путают случайно
- Гордон назвала Лерчек жертвой обстоятельств и призвала к условному сроку
- «Мосфильм» покажет киномарафон «Золотая коллекция фестивалей»
- Захарова назвала Украину «диктатурой» после слов экс-министра Кулебы
- СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»
- Дом моды Зайцева перечислил бренды из РФ, способные конкурировать с зарубежными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru