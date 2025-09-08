СМИ: Франция и Германия предложили ЕС санкции против «Лукойла»

Франция и Германия выступили с инициативой включить в санкционный список Евросоюза российскую нефтяную компанию «Лукойл» и ее дочернюю структуру Litasco. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, предложение внесено в рамках подготовки нового пакета ограничительных мер против России.

СМИ: ЕС обсуждает санкции против Китая за покупку российской нефти

«Лукойл» — крупнейшая частная нефтяная компания России, основанная в 1991 году. Она входит в число ведущих мировых производителей нефти, работает более чем в 30 странах и обеспечивает около 2% мировой добычи.

Litasco — трейдинговое подразделение «Лукойла», зарегистрированное в Швейцарии. Компания занимается продажей нефти и нефтепродуктов на международных рынках и играет ключевую роль в экспортных операциях концерна, передает «Радиоточка НСН».

