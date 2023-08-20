На Украине не согласились с тем, что контрнаступление провалилось
Аналитикам, говорящим, что контрнаступление провалилось, необходимо быть осторожнее с прогнозами, сообщил Bild глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, власти спокойно относятся к подобным высказываниям. Как отметил министр, разные чиновники, генералы и аналитики говорили, что Украина в феврале 2022 года «должна была прекратить свое существование» в течение 3-10 дней. Теперь они говорят о неспособности Киева «вернуть территории».
Как стало известно ранее, США могли упустить шанс поддержать более ранние мирные переговоры Украины и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru