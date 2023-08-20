На Украине не согласились с тем, что контрнаступление провалилось

По его словам, власти спокойно относятся к подобным высказываниям. Как отметил министр, разные чиновники, генералы и аналитики говорили, что Украина в феврале 2022 года «должна была прекратить свое существование» в течение 3-10 дней. Теперь они говорят о неспособности Киева «вернуть территории».

Как стало известно ранее, США могли упустить шанс поддержать более ранние мирные переговоры Украины и России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

