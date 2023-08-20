Экс-разведчик Риттер назвал поставляемую Украине технику мусором

Поставляемая Украине американская военная техника является «стопроцентным мусором», заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Остались считанные дни. В США заявили о финальной стадии конфликта на Украине

«Стопроцентный мусор. Мы это знаем, мы это признали», - сказал эксперт.

По его мнению, поставленная Украине американская техника лишь вредит ВСУ. Киеву лучше модернизировать советские вооружения, которыми военные умеют пользоваться, считает Риттер.

Министр обороны Украины Алексей Резников накануне заявил, что может уйти в отставку, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаВСУУкраина

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