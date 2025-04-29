В США не исключили ядерной эскалации при продолжении конфликта на Украине

Украина не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РИА Новости.

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По его словам, возможен сценарий ядерной эскалации. «Но это не та реальность, в которой мы живем», — указал американский вице-президент.

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ФОТО: AP / ТАСС
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