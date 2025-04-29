В США не исключили ядерной эскалации при продолжении конфликта на Украине

По его словам, возможен сценарий ядерной эскалации. «Но это не та реальность, в которой мы живем», — указал американский вице-президент.

Ранее Белый дом не оценил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

