Белый дом не оценил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ
США хотят постоянного прекращения огня на Украине, а не временного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга с журналистами.
Она отметила, что знает о перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По ее словам, пожелания президента США Дональда Трампа были другими. Он требовал прекратить огонь не только в честь праздника, но и насовсем, напомнила Левитт.
Она добавила, что Трамп настроен оптимистично и считает возможным заключить мир. Она уточнила, что республиканец — реалист и хочет усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.
Ранее в Белом доме заявили о росте разочарования Трампа Россией и Украиной, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru