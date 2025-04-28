Белый дом не оценил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ

Она отметила, что знает о перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). По ее словам, пожелания президента США Дональда Трампа были другими. Он требовал прекратить огонь не только в честь праздника, но и насовсем, напомнила Левитт.

Она добавила, что Трамп настроен оптимистично и считает возможным заключить мир. Она уточнила, что республиканец — реалист и хочет усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

Ранее в Белом доме заявили о росте разочарования Трампа Россией и Украиной, напоминает НСН.

