В США не исключили обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Вашингтон допускает причастность ВСУ к обстрелам Запорожской атомной электростанции, сообщает агентство «Спутник» со ссылкой на заявление представителя военного командования Соединенных Штатов.
«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — сказал он.
Отмечается, что военные Украины знают о последствиях попадания снарядов в станцию и минимизируют риски.
Напомним, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС.
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