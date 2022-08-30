В США не исключили обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Вашингтон допускает причастность ВСУ к обстрелам Запорожской атомной электростанции, сообщает агентство «Спутник» со ссылкой на заявление представителя военного командования Соединенных Штатов.

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«Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест», — сказал он.

Отмечается, что военные Украины знают о последствиях попадания снарядов в станцию и минимизируют риски.

Напомним, представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил, что в результате обстрела украинских войск было пробито перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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