США призвали временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС

Власти США призвали временно заглушить реакторы на Запорожской атомной электростанции в связи с визитом МАГАТЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Белого дома Джон Кирби также заявил, что США поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ.

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В миссию вошли примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавил группу экспертов.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.

Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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ФОТО: РИА Новости
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